«Eelmise nädala andmete põhjal ei saa veel rääkida gripilaine taandumisest, praegu on stabiliseerumise faas,» rääkis terviseameti nõunik Iiris Saluri. «Kui võrdleme tänavust gripikõverat eelmiste aastatega, võib loota, et lähinädalatel peaks see siiski hakkama allapoole minema.»