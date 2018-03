Põlvamaa kodu muutus telesaate abiga soojaks

Emal-isal on neli poega ja kolm tütart. Pojad on suureks kasvatatud, tütred elavad vanematega pere väikses kahekorruselises eramus, mis asub Kähri kalmistu kõrval. Raskusi perel jagub, kuna kõigil kolmel tütrel on probleeme südamega. Eriti raske on noorima tütre, 10aastase Lisete olukord, kel on südamerike ja oksendamistõbi. Laps on tihti haige ja väsib kiiresti. Ka meie külaskäigu ajal olid vanemad parasjagu tütrega haiglas.

Suur üllatus

Just Lisete eest hoolitsemise ja lapse kooli transportimise nimel loobus Raivo Arrak töökohast Soomes. Kuigi mõlemad vanemad on piiratud töövõimega, on nad olnud tublid ja püüdnud oma kodumaja lastele võimalikult mugavaks teha.

Raivo ütles, et saate abi saabumine oli suur üllatus. «Õpetajad olid kirjutanud «Kodutundele» ja siis meile helistati. Algul tulid lihtsalt vaatama, suurt lootust ei andnud. Arvasime, et niikuinii nad meile ei jõua. Aga siis helistasid nädala pärast uuesti.»

«Kodutunne» aitas peret ülemise korruse soojustamise ning samuti teisel korrusel asuva lastetoa remondi ja sisustamisega.

Pereisa rääkis, et endiste tööde tõttu on tema vaimne tervis kehv. Mees töötas nii politseiniku kui vangivalvurina. Löögi andis ka vahepealne kodu kaotus 20 aastat tagasi. «Kunagi võtsin pangalaenu ja siis kaotasin politseis töö. Kodu läks sundmüüki. Müüsime tuttavale ja see võttis meid nii paljaks, et pidime laenu lõpuni maksma ja meil polnud maja, autot, mitte midagi.»

Külmamure kimbutas

Praegusesse elukohta tuli pere 2003. aastal. Sinna on nad maja ehitanud oma jõududega. Viimastest töödest sai võideldud külmamurega ja paigaldatud koju keskküttepliit ja radiaatorid. Peagi valmib pesuruum. Perele on appi tulnud ka koduvald ning nad on võtnud pangalaenu.

«Eile oli põhipäev, kui ehitajad olid mustas masenduses, sest kui nad lae lahti võtsid, nägid, et katusealune on täiesti valesti ehitatud. Kangas oli auke täis, otse katusesse oli puuritud kruvidega tuuletõkkeplaat. Enne tuuletõkkeplaati peab aga olema õhutusvahe. See oli kõik märg ja märja vastas oli vill. Märg vill ei hoia sooja,» rääkis saatejuht Signe Lahtein kolmapäeval maja teise korruse töid tutvustades.

Soojustamisel oli abiks ettevõte Villavennad, kes korrastas katusealuse ja täitis laepealse puistevillaga. Maja anti perele uuendatud kujul üle neljapäeval. Lahtein pakkus, et see on saate meeskonnale 190.–195. ehitus.

Saadet näeb Kanal 2 eetris 9. aprillil.

Lõuna-Eesti Postimees kingib peredele, keda «Kodutunne» Põlva-, Valga- ja Võrumaal külastab, ajalehe aastase tellimuse koos postkastiga. Väljaande peatoimetaja Sirli Homuha andiski perekond Arrakule mõeldud kingituse kolmapäeval saatemeeskonnale üle.

Pere elamu, mille teine korrus saate abiga soojustatud sai. FOTO: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Tütarde tuba, mis juba järgmiseks päevaks valmis sai. FOTO: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees