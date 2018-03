Mulluse Seto Kuningriigi päeva sõjaväeparaadil võis Nedsaja küla «ülemjuhataja» Toomas Valk (34) uuele ülemsootskale uhkelt raporteerida, et Nedsajal on iive positiivne. Sestap on neil vajaduse korral vaenlase vastu välja panna «Vinguv vibuvägi» ja «Viljakusvägi», rääkimata sõjaväeorkestrist.