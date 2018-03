Lapsepõlv Pukas vormis Karel Tilgast spordimehe

Sellel nädalal sai teatavaks, et Tilga on valitud Utilitase järelkasvutiimi 2018. aasta koosseisu. Lõunaeestlastest kuulub sinna ka Võru sprinter Õilme Võro. Varem on tiimis olnud veel näiteks Põlvast pärit mitmevõistleja Maicel Uibo.