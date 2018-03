Tööinspektsioon leidis taarapunktidest suure hulga rikkumisi

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul oli mõneti ootamatu, et pandipakendite tagastuspunktide töökeskkonnas nii palju puudusi esineb. „Keskkonnasäästlik eluviis ning taaskasutus on muutumas iseenesestmõistetavaks elu osaks. Ära aga tohi unustada töötajaid, kes aitavad meil käituda keskkonnasõbralikult,“ ütles ta. „Kontrolli tulemused näitavad, et pakendeid vastu võtvate töötajate töökeskkonda tuleb oluliselt parandada, et töötamine oleks ohutu ning tervist hoidev. Õiged kaitsevahendid, sobilik temperatuur, kätepesuvõimalus ning esmaabivahendid peavad olema tagatud igas töökohas,“ rõhutas Maripuu.