Nõukogu lükkas Valga sünnitusosakonna tuleviku üle otsustamise edasi

Haiglasse kogunesid täna teemat arutama haigla nõukogu liikmed Mart Einasto, Ago Kõrgvee, Rein Kermes, Margus Lepik, Külliki Siilak ja Külli Laugesaar. Esimesed kolm neist on Tartu Ülikooli kliinikumi esindajad, Siilak ja Laugesaar on Valga vallavolikogu liikmed ja Lepik Valga vallavanem. Haigekassa esindajat kohal polnud.

Margus Lepik ütles, et haigekassa pole nõukogule esitanud ühtegi konkreetset plaani. Seetõttu tuleb teema arutusele uuel istungil. "Haigekassa on rääkinud haigla juhiga eelarveläbirääkimistel ja nõukogu esimehega, aga teised nõukogu liikmed ei ole midagi konkreetset näinud. Otsustasime, et teeme uue nõukogu, kuhu kutsume haigekassa esindaja, kes räägib konkreetselt, millised on tema ettepanekud ja tuleviku väljavaated, mis ei puuduta ainult sünnitust, vaid kogu Valga haiglat," lausus vallavanem.