Neljapäeval pidi Otepääl toimuma etendus "Astuge edasi!", kuid murtud jalaga pole näitlejal võimalik etenduses osaleda. See on juba teine etendus lühikese ajaga, loodame, et otepäälased annavad meile andeks, ütles teatri reklaamijuht Kristo Kruusman.