Haigla juures koguti allkirju sünnitusosakonna kaitseks

Vallavanem juhtis tähelepanu ka tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski eileõhtusele Facebooki-postitusele. Minister kinnitab seal, et talle tuli selline sünnitusosakondade sulgemise kiirmenetlus ootamatult. Ossinovski sõnul tuleb see teema eelnevalt oma inimestega läbi rääkida. Seda ka juhul, kui leitakse, et osakondade sulgemine on naiste ja laste ohutuse tagamiseks vajalik. Praegusel juhul on tema hinnangul tegu läbimõtlematu otsusega.