Veekogude tervendamiseks küsitakse enam kui 2 miljonit eurot

Toetatakse kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel, mis on nimetatud keskkonnaministri määruses «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu.»

Kaks taotlust esitati Valga maakonnast ja need on seotud Väikese Emajõega. Põlva maakonna kaks taotlust on tööde teostamiseks Ahja jõel.