Ilm läheb taas külmemaks, libeduse oht suureneb

Ilmaprognoosi kohaselt sajab pühapäeva õhtul mitmel pool vihma ja lörtsi. Enamasti on sadu nõrk. Öösel sajab, peamiselt Põhja-Eestis, lörtsile sekka ka lund. Hommikuks langeb Põhja-Eestis õhutemperatuur 1-4 miinuskraadini, lõuna pool püsivad nõrgad plusskraadid. Libeduse oht suureneb.

Maanteamet manitseb sõidukijuhte hoidma avapärasemast suuremat pikivahet, see annab ohuolukorrale reageerimiseks hädavajalikku lisaaega.

Uue nädala esimene pool pakub veel krõbedat talvekülma ning öösiti langeb õhutemperatuur kohati 15 miinuskraadini.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib veidi lund sadada. Puhub põhjakaare tuul 3-7, öö hakul rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -6 kuni -12, kohati kuni -15 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib veidi lund sadada. Puhub põhjakaare tuul 3-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -6 kuni -12, kohati kuni -15 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi.