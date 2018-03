Maa, kus boilerimüüjaid ja metsavargaid pole

Tõsilugu, see on võimalik maal, kus kogu riik kasutab hoonete kütmiseks maa seest välja voolavat keevat vett. See maa on vulkaaniliselt aktiivne Island. Enamjaolt ühekorruselised korstnavabad elamud seisavad tihedalt kambas, aga ka üksikult ning kõigini on jõudnud soojaveetorustik. Majad on madalad just pidevate maavärinate ja tuulte tõttu.