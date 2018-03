Lõuna-Eesti linnade, alevike ja külade kaugküttevõrkudes müüdava soojuse hind on reeglina seda kõrgem, mida väiksemat asulat on tarvis kütta. Kõige kõrgemat hinda maksavad toasoojuse eest Mooste aleviku elanikud, kellele müüakse seda ligi 30 protsenti kallimalt kui Valgas, kus on Kagu-Eesti madalaim soojuse hind.