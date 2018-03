Endine Eesti küberkaitsepealik pühitseti Sangastes diakoniks

«Tanelil on olnud mitu temast sõltumatut takistust, mis ei lubanud juba varem diakoniks saada. Tänu visale tööle ja pealehakkamisele on ta saavutanud selle, mida taotles,» märkis Sangaste koguduse õpetaja Ivo Pill.

Tartust pärit Meiel töötab Tartu Ülikoolis infoturbejuhina ning on senini Sangaste koguduses jutlustajana kaasa teeninud. Eelnevalt on ta olnud kaitseväe tegevteenistuses, kus oli Eesti küberkaitse üksuse looja ja pealik. Oma teenistuse lõpetas ka kaitseväe teavituskeskuse ülema abina. Meiel on tegev ka Kaitseliidu ridades kapteni auastmes ning riigikaitseõpetaja. Ta on abielus, peres on täiskasvanud tütar.

Sangastesse tõi Meieli kutsumus ja esivanemate juured – tema vanavanaisa oli Sangaste mõisa puusepp Meyel. Hiljem kolis perekond Tartusse. Lähem tutvus Sangastega algas 2014. aastal, mil ta osales kaitseväe Kevadtormi õppustel Harimäel.

Tollasele EELK usuteaduste instituudi õppurile tundus loogiline asuda vaimulikuteele, järgnesid vastavad koolitused ja jutlustajaeksam. Ajapikku tuli selginemine ja iseenda leidmine. Nüüdseks on Meiel lõpetanud Tartu Ülikooli sotsioloogia bakalaureusekraadiga ning hiljuti religiooniõpingute magistrantuuri.

Tema siht on jätkata alustatud vaimulikuteed ning tulevikuks saada ka kirikuõpetaja pühitsus. «Pean väga tähtsaks, et säiliks vaimulik kultuur – kuidas laulatada, ristida, armulauda anda, et teeksime nii, nagu meie vanavanemad tegid.»

Meieli kinnitusel meeldib talle väikese koguduse siirus ja ausus. «Kirikusse tullakse siis, kui on vaja, mitte ennast näitama. Väikeses maakoguduses on ka side koguduseliikmetega isiklikum. Jutlustamise seisukohast pole vahet, kas rääkida viiele või 50 inimesele, seda peab tegema ühtemoodi südamest.»

Sangaste koguduse liige, Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala, kes ka ise ordinatsiooniteenistusel viibis, ütles, et tunneb vastset diakoni Kaitseliidu päevilt ja ainult heast küljest. «Ohvitserina ütlen, et hea ja tubli ohvitser sai diakoniks. On ütlemata hea meel, et Tanel on leidnud oma koha ja kutsumuse. Usk on ka sõjaväes väga tähtsal kohal.»