Ainulaadsele laadale pani end ühe päevaga kirja 170 inimest

Esmaspäevase seisuga oli aga laadal endale koha kinni pannud juba umbes 400 inimest, kellest 330 selle eest juba ka tasunud olid. «Korraldajad arvavad, et paarkümmend ehk mahub veel. Mullu oligi kauplejaid 420,» nentis Karpova. «Tulijaid on nii Eestist, Lätist, Leedust, Ukrainast kui ka Venemaalt.»

Piirilinnas leiab aset teisigi menukaid laatu: Liivimaa laat juuni algul kaksiklinna festivali ajal ja mihklilaat oktoobri algul. Kuigi ka seal on rohkesti kauplejaid nii Eestist kui Lätist, jäävad need laadad tervikuna Eesti poolele – Valga linna. Piirilaada teeb aga eriliseks asjaolu, et see ühte riiki ära ei mahu, kulgedes Valga linnasüdamest Valka kesklinna. Või vastupidi, kui asja Läti poolt vaadata.