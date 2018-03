Rehvivahetus võib oodata

Enne rehvivahetust tuleb üle vaadata suverehvide mustrisügavus. Kui kevadel on suverehvi mustrisügavus vaid 1,6 mm, tuleks osta uued rehvid, sest need ei pea tervet hooaega vastu. Seadus näeb ette, et suverehvi mustrisügavus peab olema vähemalt 1,6 millimeetrit, kuid politsei soovitab rehvivahetusele mõelda juba siis, kui nende jääksügavus on 2 mm.