Otepää vallavalitsus sai kaks uut sotsiaaltöötajat

Mõlemad sotsiaaltööspetsialistid on tööl poole kohaga. Sotsiaaltööspetsialisti põhiliseks tööülesandeks on toimetulekuraskustes inimeste ja puuetega inimeste teenuste ja hoolduse korraldamine.

Pille Plinte on pärit Nõunist ja lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialal 2010. aastal. Pille on varasemalt töötanud erivajadustega inimeste tegevusjuhendajana ja asenduskodus kasvatajana. Pille Plinte vastuvõtuaeg on reedeti Nõuni Teenuskeskuses. Muudel aegadel saab vastuvõtuaja ka kokku leppida.