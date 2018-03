Rõuge suuremaid investeeringuid on tänavu Misso tuletõrjedepoo ehitus

2018. aasta suurimad investeeringud Rõuge vallas on Misso tuletõrjedepoo ehitus (130 000 eurot), Rõuge jäätmejaama laiendus (79 640 eurot, KIK projekt), Ruusmäe Noortekoja ehitus (51 030 eurot aasta alguse jäägiga), Viitina Külakeskuse renoveerimine (50 580 eurot, Leader projekt) ja Mõniste muuseumi parkla ehitus (39 500 eurot, Eesti-Läti projekt). Lisaks saab rajatud tänavavalgustus Krabile (18 000 eurot, vald ja rahandusministeerium) ning lõpetatakse kergliiklustee ehitamine Rõuges (22 000 eurot, vald ja rahandusministeerium). Kõiki neid investeeringuid on alustatud möödunud aastal, tegevused ning rahastamine toimuvad 2018. aastal. Kaks viimast on riigi poolt eraldatud sihtotstarbelise toetusega kaetud ühisinvesteeringud

Vallavolikogu esimees Aigar Kalk: “Eelarvet koostades on lähtutud eelkõige sellest, et olemasolevad valla ülalpidamisel olevad asutused saaksid toimida. Investeeringuteks on objektid, mille juures tegevused on alustatud juba varem, 2016. või 2017. aastal ning käegakatsutavaid tulemusi on oodata sel aastal. Seega on paljuski tegemist enne ühinemist tehtud otsustega, mida on mõistlik finantseerida. Ühinemislepingus kokku lepitud ühinemistoetustega tehtavad investeeringud piirkondadesse lisatakse valla eelarvesse lisaeelarvega. Avaldan tunnustust Rõuge Vallavalitsusele ja finantsjuht Palmi Mägile, kes on viie endise valla eelarvete põhjal 2018. aasta eelarve koostamisel ära teinud väga suure töö.”