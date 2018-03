„Kondimootoriga tööle“ kampaania kutsub aprillis kõiki liikuma

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi sõnul on aktsiooni eesmärk innustada inimesi liikumiseks kasutama bensiini-, diisli- ja elektrimootori asemel rohkem omaenda kondimootori jõudu.

„Meie liikumisharrastuse uuringutes nimetatakse ajapuudust ühe peamise põhjusena, miks vähe liigutakse. Kaval viis oma liikumisaktiivsust suurendada on kasutada selleks aega, mis kulub hommikul tööle minekuks ja õhtul töölt tulekuks. Parem enesetunne, rohkem energiat ja rõõmsam tuju on garanteeritud, eriti pärast pikka pimedat talve kätte jõudval kevadkuul,“ lausus Lusmägi.

SportID tegevjuht Marti Soosaare sõnul on neljal aastal korraldatud „Kondimootriga tööle“ kampaaniaga liitunud iga korraga ainsa rohkem osalejaid. „Ka mullune Euroopa Komisjoni raport töökohaspordi kohta ütles, et just võimalikult lihtsad kampaaniad töökohtadel motiveerivad inimesi kõige edukamalt oma eluviisi tervislikumaks muutma,“ ütles Soosaar.