Taheva piirkonna külad hakkavad ühist arengukava koostama

Endises Taheva vallas oli kokku viis rohujuure tasandil koostatud arengukava ning nendega olid hõlmatud kõik valla külad. Suurem osa kavadest oli koostatud kehtivusega kuni eelmise aasta lõpuni, üksnes Hargla kandil on dokument olemas 2020. aastani.

Koosolekul osalenute ning oma arvamuse saatnute seisukoht oli, et otstarbekas on koostada kogu Taheva piirkonnale uus, ühine ja kõiki kante hõlmav arengukava, mis oleks selle kandi arengukokkulepe ja tulevikku vaatav plaan.

Koosolekul käidi uute mõtetena välja Harglasse endise postkontori majja kodukohviku rajamine ning tõdeti, et piirkonda oleks vaja sisespordiga tegelemiseks ruume.

Koosolekust osavõtjaid rõõmustas info, et Taheva piirkonnast on esitatud LEADER-meetmesse kogukonnateenuste väljaarendamiseks kolm projektitoetuse taotlust. Näiteks planeerib MTÜ Parmu Ökoküla käivitada Hargla kooli kahes keldriruumis taaskasutuskeskuse, kuhu inimestel on võimalik oma kasutuskõlblikke asju tasuta või väikse tasu eest ära anda.