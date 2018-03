Viirushaigused näitavad taganemise märke

Hooajal on gripi tõttu haiglaravi vajanud 1225 patsienti, neist 73 protsenti olid tööealised või vanemad inimesed. Kõikidest haiglaravi vajanutest 206 on jõudnud haiglasse viimase kolme nädala jooksul.

Üheksa haigla andmetel on hooaja algusest vajanud gripi tõttu intensiivravi 150 inimest, neist 129 olid üle 65 aasta vanused patsiendid.

150st 141 patsienti kuulus riskirühmadesse. Andmed intensiivravile sattunute vaktsineerimise kohta kas puudusid või on kindlalt teada, et inimesed ei olnud vaktsineeritud.

Üheksa haigla andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 56 inimest, neist 52 olid vanemaealised vanuses 65+. Kõik kuulusid gripi suhtes riskirühma, keegi polnud vaktsineeritud. Põhiline riskifaktor on vanus ja südame-veresoonkonnahaigused. Teised enamlevinud kaasuvad haigused on olnud krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, diabeet ja onkoloogilised haigused.