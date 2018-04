Tartu tudengid tutvusid Valga ja Valka koostööga

«Koostööleping Valkaga sõlmiti juba 1995. aastal ning see toimib mitmesugustes valdkondades. Ühiselt on asutatud kunstikool, koos korraldatakse juba aastaid piirilaata ja linnafestivali, töötab Läti-Eesti instituut. Tegutseb stuudio Joy, kus laulavad-tantsivad lapsed ja noored nii siit- kui sealtpoolt piiri. Üheskoos viiakse läbi Valga-Valka jooks ning mõlema linna au kaitseb Valga/Valka korvpallimeeskond,» selgitas Post.

Üliõpilased tundsid huvi ka piiriülese kaubanduse vastu. «Piirikaubandus on toiminud riigikordadest olenemata kogu aeg ja seda ka nüüd. On kaupu, mis on odavamad Lätis ja mida eestlased sealt ostmas käivad – ning vastupidi,» sõnas vallavanem.