Liina Kersna uurib Ossinovskilt laste sõltuvusravi korraldamist

„Samas näevad nad oma igapäevatöös, et lapsed vajaksid ravi, kuna nende vaatevälja satuvad ühed ja samad probleemides vaevlevad noored. Valdkondades, kus riik on tellinud läbi Tervise Arengu Instituudi sõltuvusravi täiskasvanutele, ei ole see teenus kättesaadav lastele. Hiljuti oli uudistes, et rohkem kui sada kuni 15-aastast last satub igal aastal ägeda alkoholimürgistusega haiglaravile,“ kirjutas Kersna.