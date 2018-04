Liiklusõnnetuste puhul leitakse tihti süüdi olevat libe tee. Kindlasti on olukordi, kus see on üks avarii mõjutegur, ent üldjuhul pole tegemist õnnetuse põhjustajaga. Paraku on maanteeametit sageli süüdistatud, et asutus ei hoolda teid ning lükkab kogu vastutuse liikleja õlule. Selle arvamusega ei saa nõustuda.