Liiklustalgute kaart ootab vihjeid kihutajate lemmiklõikude kohta

Loigo ütles, et talgud on hea viis panna inimesed liiklusturvalisusele mõtlema ja kaasa aitama. «Eestis on palju inimesi, kes muretsevad liikluses toimuva pärast ning liiklustalgude kaudu saavad nad meile abikäe ulatada. Talgute eesmärk ei ole karistamine, vaid võimalikest ohtudest rääkimine. Talgute abil tuletame meelde, et liiklusturvalisus vajab igaühe panust,» sõnas politseinik.