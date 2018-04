Volikogu võtab taas Sangaste lossi luubi alla

Istungi päevakorras on kolm punkti. Kaks esimest on arupärimistele vastamised. Kõigepealt vastab Otepää abivallavanem ja vallavalitsuse liige Kajar Lepik, kes on endine Sangaste abivallavanem. Seejärel tuleb päevakorra järgi vastata Otepää volikogu aseesimehel ja endisel Sangaste volikogu esimehel Rando Undrusel (VL Ühinenud Kogukonnad).