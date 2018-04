Jahimehest taluniku haare ulatub Põlvamaalt Aafrikani

Aare Veetsmanni tegusust näitab seegi, et teda polnud lihtne tabada. Jahimees ei pidanud paljuks vahepeal Lõuna-Aafrikastki läbi põigata. «Seal küttisin sebra, impala ja blesboki. Pärast internetist vaatad, mis loomad need on,» lisab ta pisikese muheluse saatel. Veebiavarused paljastavad, et kaks viimast on antiloobid ja kuuluvad taimtoiduliste mäletsejatena veislaste sugukonda.