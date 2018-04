GALERII: Otepää linna sünnipäeval lõid tantsu karudki

Sünnipäevapeol esinesid Margit Tali bänd ja rahvamuusikaansambel Merle + 3, Pukast tõi mehise tervituse Puka meesansambel. Laval lõi tantsu ja jahtis meepotti kaks kevadunest ärganud karukest. Oma lavadebüüdi tegi ka pisike Joanna Adamson.

Linna sünnipäeva puhul tervitasid vallakodanikke Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido Tamberg. Nad tänasid tublisid vallakodanikke, tunnustasid aasta sportlasi ja andsid üle valla medalid.

Rõõmus õhtu lõppes tordilauas. Peo korraldas asutus nimega Otepää Kultuurikeskused, vahetekstid luges kultuurikeskuste uus loomejuht Merilin Kirbits.

Otepää valla medali pälvis kolm kohalikku elanikku: Lille Tali, Eve Eljand ja Kaire Ojavee.

Lille Tali on rahvamuusik ja traditsioonide edasikandja. Väga pikka aega oli ta oma musikaalse suguvõsa orkestri Pillipuu juhendaja. Praegu kasvatab ta muusikute järelpõlve.

Järjepidevalt otsib ta noori, kes on huvitatud pillimängust ning õpetab neid mängima. Ta süstib lastesse muusika-, laulu- ning mängupisikut ning tahtmist muusikaga tegeleda. Suguvõsaorkestrile Pillipuu andis Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika seltsi aasta kollektiivi auhinna – Lokulaud 2017.

Eve Eljand on dirigent ja muusikaõpetaja, kes töötanud Otepää gümnaasiumis 36 aastat. Tema juhendatud koore on alati hinnatud kõrgetasemelisteks. 2017. aasta noorte laulupeol «Mina jään» esines ligikaudu 90 last gümnaasiumi poiste-, sega- või lastekoorist.

Õpetaja Eljand arvab, et kui laps annab oma parima panuse – leiab aja ja energia, et kooris laulda –, on edasi juba õpetaja ülesanne laps ka parimaks juhendada. Eve Eljand pälvis Eesti kooriühingult 2017. aasta dirigendi-muusikaõpetaja preemia.

Kaire Ojavee on tantsujuht ja pedagoog. Ta on Otepää gümnaasiumi tantsuõpetaja, kes on hinge ja südamega edendanud tantsukultuuri. Ojavee on lugematul korral tantsupidudele rühmi toonud ja need rühmad on kõik väga heal tasemel olnud. Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika selts andis Kaire Ojaveele üle aasta tantsujuhi tiitli – Lokulaud 2017.

Otepää valla parimad sportlased 2017

Parim meessportlane – Madis Vihmann (jalgpall, FC Elva, treener Marek Naaris)

Parim võistkond – Karupesa Team (treener Tanel Ojaste)

Otepää valla parim võistkond – murdmaasuusatamise Eesti meistrid teatesuusatamises: Mariel Merlii Pulles, Triin Ojaste, Laura Alba

Parim noorte võistkond – FC otepää U12 võistkond (jalgpall, treener Martin Teder). Meeskonna koosseis 2017. aastal: Joonas Sakkis, Steven Tamm, Ruuben Jaagant, Morten Oscar Orussaar, Peeter Alev, Robin Mathias Müür, Uku Vähi, Tobias Vernik, Simmo Vernik, Henri Hein, Silver Nõgols, Remi Hiir. Lisaks panustasid võistkonna edusse kolm Kuldre noormeest: Ott-Saamuel Oja, Kauri Kaseväli, Ove Proskin

Parim treener – Kalju Ojaste (Karupesa Team, Hans Teearu treener)

Parim noorsportlane kuni 19aastaste neidude seas – Mariel Merlii Pulles (Karupesa Team, treener Tanel Ojaste)

Parim noorsportlane kuni 19aastaste noormeeste seas – Artti Aigro (suusahüpped, Otepää spordiklubi / Põhjakotkas, treener Silver Eljand)

Parim spordiveteran – Toivo Ilves (motokross)

Parim parasportlane – Hans Teearu (murdmaasuusatamine, Karupesa Team, treener Kalju Ojaste)