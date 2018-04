Tõrva lähedal jäeti hoolimatult maantee äärde karp kutsikatega

Loomad olid jäetud Roobe bussipeatusesse. "Lapsed tulid koolist ja leidsid bussipeatusest pappkasti. Ja kaks kutsikat. Üks kutsikatest oli kastist välja pääsenud ja jooksis ringi, hea et auto alla ei jäänud. Teine kutsikatest oli veel kastis," kirjutas Valga kodutute loomade varjupaik oma Facebooki-lehel.

Kutsikad viidi Valga varjupaika. Varjupaik palub teada anda, kelle kutsikatega on tegu.

Varjupaiga juhataja Helle Raja ütles, et vigastatud koera haav puhastati ja talle määrati antibiootikumiravi. "See on suure koera hammustusjälg. Õige peremees oleks midagi teinud sellega, ravi alustanud," ütles Raja.