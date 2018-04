Võru keskväljaku ehitustööd algavad uuel nädalal

Väljaku ehitusala hõlmab praegust Seminari parki, mis asub Võru vanalinna muinsuskaitsealal ning on linna ajalooline süda koos Katariina kiriku ja linna vanima hoone, praeguse Võru gümnaasiumiga. Rajatava keskväljaku ala suurus on koos tänavaruumiga kokku umbes 18 575 ruutmeetrit.

Ehitustöid teeb TREV-2 Grupp AS, omanikujärelevalvet Taalri Varahaldus AS. Tööde tähtaeg on 31. mai 2019.