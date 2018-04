Laanemetsa küla. "Maasturitega naabrid saavad läbi, kuid madala sedaaniga enam väga ei taha autot lõhkuda," ütleb Janeli Nielson. FOTO: Janeli Nielson

Muhkva Küla FOTO: Kairi Säinas

Väimela-Kääpa tee FOTO: Kati Volman

Valgas Valli tänaval FOTO: Krista Kumari Pihelgas

Tõrva vallas Patkülas FOTO: Allar Seemen

Põlva vald, Kärsa küla. "Pardi lendasiva ärr 😁 pildi ajaks," lisas pildi autor. FOTO: Toomas Lillo

FOTO: Oleg Medvedev

"Valgas on seoses sügisel pooleli jäänud Võru tänava ja maantee remondiga nii see teelõik kui ümbersõiduks kasutatud väiksemad tänavad seal kandis ikka VÄGA KEHVAS olukorras," kirjutab Gaida Helandi. "Lõuna tänav on ka juba aastaid nagu kuumaastik, tee all pinnas liigub. Saviaugu tänavasse ära samuti parem oma nina pista. Tõsiselt kahju seal kandis tööl käivatest või seal kandis elavatest inimestest, kes oma autosid päevast päeva seal lõhuvad."

Eve Lannajärv kirjeldab oma kodu läheduses olevate teede olukorda nii: "Kruusatee põlevkivituha betooni põhja peal - auku ja treppi sõidetud -, kruusa ei ole suurt enam isegi tee kõrvalt tee peale sahkamiseks ja pealeveo peale enam ei looda keegi... Bussijuhid juba eelmisel aastal arvasid, et keelduvad seda Tõrva vallas olevat (ühe turismiobjekti juurest mööda minevat) teed sõitmast."

Liisi Eelsaar kirjutab: "Igal hommikul palvetan, et saaks tööle/kooli/lasteaeda ja õhtul sama ring tagasi."

"Kodust välja sõita saan ainult suure õnne korral," kirjeldab teeolusid Tuuli Mekk. "Ühes suunas liikumine on täiesti läbimatu, see tähendab, kui soovin maad künda, siis võib katsetada kündi mudas. Teine suund on tänu valla kiirele abile enamvähem läbitav - hetkel. Hoian pöidlad pihus, et läheks õnneks ja saaksin tervelt suurele teele ja oma igapäeva toimetusi toimetama."

"Kui mees ise ei siluks ATVga, siis enam kodust välja ei saaks!" kirjeldab oma kodu lähedal olevaid teeolusid Geir Adamson.

Marie Laas kirjeldab samuti keerukaid teeolusid kodu lähedal: "Solli-Pitstepuu tee ka omadega pehmelt õeldes läbi. Kihutavad rekad on oma töö teinud - rööpad missugused. Isegi raskeveoki keelumärki pole see aasta pandud. Ühesõnaga Lapse vankrit pole mõtet välja ajadagi. Autogagi jeeeli-jeeli sõidab ära..."

"Kui autot suure tee äärde ei jäta, siis hommikul tööle ei saa. Asfaltteest koduni on 900 meetrit ja autot ilma traktorita kätte ei saanud. Sellist mudaurgast annab otsida," kirjutab Lea Albrecht.

Positiivse kommentaari oma koduümbruse teede olukorrast kirjutab aga Egon Ilisson: "Perfektne!", mainides, et see on öeldud ilma irooniata.