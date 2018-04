Vallaametnik: omavalitsusi laiskuses süüdistada ei saa

«Tõsi on, et sotsiaalteenusteks mõeldud raha jäägid on olemas peaaegu kõigis Eesti omavalitsustes. See viitab aga süsteemsele probleemile. Sotsiaalministeerium ei ole Eesti Linnade Liidu esitatud tähelepanekutest hoolimata lahendust otsinud, vaid viitab ainuüksi ebatäpsele asjaolule, et omavalitsustel on avarad võimalused selle raha kasutamiseks,» selgitas Tuubel.