Valga haigla günekoloog: sünnituste arv ei ole pädevuse näitaja

Põlva ja Valga sünnitusosakondade sulgemise põhjusena on lisaks rahale toodud argumendid, et väheste sünnituste hulga juures ei säili vajalik personali pädevus ning väikehaigal on vähem vajalikku tehnikat. Valga sünnitusosakonna töötajad Ena Volmer ja Daina Kaska on vastupidisel seisukohal.