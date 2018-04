Obinitsas kuulutati välja soome-ugri kultuuripealinn

„Me oleme nagu taevatähed – me küll ei näe kogu aeg teineteist, aga teame, et oleme kõik olemas,“ lausus setode ülemsootska Piret Torm-Kriis foorumi avamisel Obinitsa lipuväljakul. „Kõigil soome-ugri rahvastel on oma keel ja kultuur, mida me tahame hoida kõiki eraldi ja kõiki koos. Teeme kõik, et me jääksime püsima.“