Festival annab vunki mano

«Võru maakonna tulevik peitub tema elanikes ja külalistes, kes siin elavad ja siia soovivad tulla. Oluline on, et siin olijaid on rohkem kui lahkujaid. Seepärast on ka arenduskeskuses kokku lepitud tegevused, mis toovad otseselt mõõdetavat kasu maakonnale ehk aitavad peatada viimaste aastate vaikset hääbumist,» sõnas Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Ülo Tulik.