Talgupäevale on registreerunud ligi tuhat talgut

Kui veel märtsi keskel oli korraldusmeeskonna kinnitusel kirja pandud 309 talgut ning möödunud kuu lõpuks veid üle 500 talgu, siis praeguseks on neid juba 981 ja neid lisandub pea iga päevaga, teatas BNS.

Võrumaal on tänase seisuga registreerunud 45, Valgamaal 38 ja Põlvamaal 26 talgut.

Talgupäev on kümnete tuhandete eestimaalaste igakevadine suursündmus, et tulla kokku ja teha üheskoos ära kodupaiga kõige olulisemad tööd. Talgute registreerimine talguveebis algas 15. märtsil ning stardipakettide laialisaatmine ja talguliste kirjapanek said hoo sisse 5. aprillist.