Teeolud raskendavad invatakso tööd

«Teed on kohati ikka küllaltki kehvad. On ka kohti, mida väga raske läbida. Näiteks lähen ratastoolis inimesele koju järele ning ratastool vajub maa sisse ja rohkem enam edasi vedada ei jõua. Proovi kuidas tahes välja saada ja edasi minna,» ütles Väärsi. «Samas inimesed helistavad ja kurdavad: teel on suured augud sees, kas saad ikka järele tulla, vaja ju arstil käia.»