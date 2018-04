Vidrike külavanem Ivika Nõgel ütles, et ta ei julge enam lagunevast riigiteest läbi sõita, vaid võtab ette pikema ringi, et pääseks kodunt välja. Pilt on tehtud eelmisel reedel.

Otepää vallas Vidrike külamajani viival riigiteel on ühes kohas nii suured rööpad, et osa autojuhte sealt enam läbi sõita ei julge. «Mõtlesime, et kui juba suured vaod on olemas, paneme sinna kartulid maha,» muigas külavanem Ivika Nõgel.