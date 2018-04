Ministeerium kutsub üles tunnustama parimaid haridustöötajaid

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on õpetajate rolli ühiskonnas raske üle tähtsustada: “Just õpetajatest ja teistest haridustöötajatest saavad alguse paljude noorte edulood. Õpetaja on inimene, kelle kätte usaldame oma lapsed ja nende hariduse,” sõnas Reps.

Erinevalt eelmistest aastatest on haridus- ja teadusministeeriumil plaanis muuta laureaatidele antavad tunnustused riiklikeks hariduspreemiateks. “Mul on hea meel, et nüüd saame ka riikliku hariduspreemia näol tunnustada haridustöötajaid nende hindamatu panuse eest,” lisas minister. Muudatuse tulemusel antakse laureaatidele ühes tunnustusega välja rahalised preemiad.