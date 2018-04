Tõsi, võrreldes talviste oludega on ka Haanjas lumi valdavalt ära sulanud, kuid valgustatud suusarajal leidub (kunst)lund veel piisavalt, et suuskadel vabastiilis edasi liikuda. Võib proovida ka klassikastiili, mille jäljest on lumele veel mälestus jäänud.