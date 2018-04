Kohus mõistis vangi 1000 liitrit salapiiritust ja pool miljonit salasuitsu käidelnud mehe

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Kaire Hänilene ütles, et kriminaalmenetlusega kõrvaldati väga suur kogus salaalkoholi ja -sigarette, mis oleks varem või hiljem tarbijateni jõudnud. «Salaalkoholi joomisel riskitakse oma elu ja tervisega, sest pudelis oleva vedeliku koostise teada saamiseks puudub tarbijal võimalus. Varemgi on mitmel juhul salaalkoholi joojad sattunud raskes seisus haiglasse või lausa surnud,» ütles prokurör. «Ka selle alkoholi kontrollimisel tuvastas ekspertiis, et see sisaldab denatureerivat ainet ja ei ole seetõttu joogikõlblik.»