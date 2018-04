Lõuna-Eestist osaleb Maamessil 24 ettevõtet

„Hea meel on taaskord nentida, et messil on esindatud kõik maakonnad,“ ütles Maamessi projektijuht Margus Kikkul. Valgamaalt osaleb Maamessil 8 ettevõtet, Põlvamaalt 5 ning Võrumaalt 11 firmat.

Kuigi formaadilt on Maamessi näol tegemist ennekõike erialainimeste sündmusega, siis oodatud on ka kõik pered. Messiprogramm on üles ehitatud selliselt, et tegevusi jagub igasse päeva. Osa saab võtta praktilistest seminaridest, vaadata näitusi, kaasa lüüa mitmesugustes võistlustes ning koos lastega jälgida Lottemaa etendusi.