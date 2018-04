Fotod: Koikküla kandis jääb kinni ka maasturiga

"See pole enam uudis, et maainimene upub pori sisse. Lapsed peavad poripühi, täiskasvanud peavad mõtlema, kuidas tööle saada. Hoidku jumal, et pere eakamad ei vajaks kiireloomulist arstiabi. Ka meie pere elab riigile kuuluva maantee ääres. Täpsemalt Loosu-Vasila maantee Valga vallas. Olen näinud fotosid ja videoid poristest teelõikudest, aga pakun, et see, mis toimub Loosu-Vasila teel, on omaette klass," kirjutab naisterahvas.