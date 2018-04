Kiri: Poliitikute valed otsused viivad riigi hukatusse

Viimasel ajal on ebameeldivalt suutnud üllatada Valga- ja Põlvamaad tabanud ääremaavaenulik meditsiinipoliitika. Siin on midagi sarnast rongaema käitumisega. Kujundlikult võib öelda, et meid kõiki on sünnitanud üks ema – Eestimaa. Ja kõik meie inimesed väärivad ühesugust emaarmastust.