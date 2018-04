Aeg võtta lemmikloom: Valga varjupaigas on koerteuputus

Eilse seisuga oli varjupaigas 18 koera. Varjupaikade MTÜ varjupaikadest on see suurim hulk, isegi Tallinnas on neid vähem. "Mõnes varjupaigas, näiteks meist suuremas Pärnus on ainult kuus koera ja ka naabritel Võrus ainult viis," ütles Raja.