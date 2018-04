Itinaine külalistunnis: infotehnoloogiat ei õpi vaid patsiga poisid

Blumi sõnul ei pea kindlasti kõik minema õppima IKT-d, vaja on ka kunstnikke ja kirjanikke, arste ja teisi ametimehi. “Siiski tasub silmas pidada, et pea iga erialaga käib IKT kaasas, olgu selleks näiteks meditsiin või hoopis maalikunst. IKT eriala valides tasub teada, et see on valdkond, kus peab pidevalt end arendama ja edasi õppima. Kui valdkond pakub pinget, pole ka tööpuudust karta,” julgustas külalisesineja noori.