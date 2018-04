Põlvas viis aastat tagasi alguse saanud Intsikurmu festival on kasvatanud igal aastal külastajate arvu tuhande võrra. Samuti on see laiendanud tegevust Põlvast kaugemale ning nopib nüüd järjest üle-eestilisi tunnustusi. Hiljuti valiti festival aasta muusikasündmuseks ja sai ka riikliku regionaalarengu auhinna.