Riho Illaku töö Põlvas jäi lühiajaliseks

Põlva vald andis südatalvel teada, et 15. jaanuarist töötab Põlva kultuurikeskuse direktorina Riho Illak. Veel märgiti toona, et varem töötas Illak haridus- ja teadusministeeriumi tugitegevuste juhina ning et tal on bakalaureusekraad Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast.