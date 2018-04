Intervjuu: Kas tänased lapsed näevad varakeskaja tagasitulekut?

Menuraamatute «Globaalpohmelus» ja «Lokaalravitsus» autor Kaupo Vipp toob meieni sõnumi, et saabuva tsivilisatsiooni krahhi ees ei tohi silmi kinni pigistada, nagu üle maailma seni tehakse. Pildil annab ta loengut Tõrva pubis Juudas.

Publitsist ja lektor Kaupo Vipp on kindel, et fossiilkütuste toodangu kasvu lõppemise tõttu tabab tööstustsivilisatsiooni veel sel sajandil kollaps, mis võib meid ajas tuhat aastat tagasi viia. Elukorraldusse, kus parim tööriist on taas ori.