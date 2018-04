Arvamus kliinikumi lubadustest: igale sünnitajale kaksikud ja poni

Sünnitajale tagatakse vajadusel transport haiglasse ja tagasi

Palun väga – sünnitajaile tagatakse vajadusel kiirabi. Tegelikult on kiirabi ka täna võimalik igal inimesel, s h sünnitajal endale kutsuda. Küsimus on pigem selles, kuidas tagavad haiglad vaba kiirabibrigaadi olemasolu ning millise reageerimisajaga? Mitu kiirabibrigaadi on eelnimetatud haiglates ja mitu väljakutset päevas nad teenindavad? Kas sünnitajaile kiirabi tagamiseks on plaanis lisabrigaade käiku panna?

Kui Põlva ja Valga haigla puhul tõi haigekassa ühe sulgemise põhjusena välja, et sünnitusosakonna töös hoidmine toimub teiste teenuste arvelt, siis kelle või mille arvelt hakkavad kiirabid sünnitajaile taksoteenust pakkuma? Kuidas tagatakse, et äsja sünnitanud saavad tõesti küsida abi kojusaamiseks transpordi pakkumisel ilma, et neis seepärast süütundeid tekitataks?

TÜK möönab, et vajadus kiirabitranspordi järele ei ole tõenäoliselt kuigi suur, aga mahud kõrvale jättes on küsimus ühes ainsas kriitilises hetkes, mil vaba brigaadi puudumine võib saada elu ja surma küsimuseks. Meeldetuletuseks – analoogsete argumentidega põhistas Eesti Naistearstide Selts ka Põlva Haigla kiire sulgemise vajadust – täna on kõik hästi ja tõenäoliselt ka homme, aga mis siis, kui kord saja aasta jooksul läheb midagi väga valesti?

Kiire sünnituse korral võtavad sünnituse vastu pädevad arstid lähimas haiglas (sh Põlva või Valga haiglas).

Kas ma saan õigesti aru – me sulgeme Põlva Haigla sünnitusosakonna, sest väikese sünnitajate hulga tõttu pole mõttekas ööpäevaringselt osakonda käigus hoida, samal ajal tagame, et kiirelt kulgeva sünnituse korral on see meeskond siiski koheselt haiglas olemas ja valmis tegutsema? Kuidas see praktikas välja peaks nägema?

Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Lõuna-Eesti Haiglas on piisavalt sünnitustube ja palateid selleks, et aidata kõiki sünnitajaid.

Jällegi – on piisavalt ja punkt. Ei ühtegi numbrit ega arvutust. Tartu Ülikooli kliinikumi sünnitusosakonna juht Helle Karro räägib 10. aprilli Postimehes, et praegu on neil ööpäevas keskmiselt 7–8 sünnitust ning korraga valves kolm-neli ämmaemandat ning Valga haigla nõukogu liige ja Tartu ülikooli kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku direktor Ago Kõrgvee lisab, et 10 perepalatiga haiglas on igale sünnitajale perepalat vaat et garanteeritud.

Vaadates otsa TÜK-i 2017 a sündide tabelile on selgelt näha, et sünnitajad „keskmistest“ ei hooli ning igas kuus on päevi, mil ööpäevas toimus 10+ sündi (mõnel päeval koguni 17): ainuüksi juulis oli selliseid päevi rohkem kui nädalajagu. Lisades igasse päeva veel ühe lisasünnitaja Põlva/Valga suunalt ning võttes arvesse, et keskmiselt viibib sünnitaja haiglas 3 päeva, siis mil moel on võimalik tagada pea kõigile perepalat?