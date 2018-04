Rõuge vallas algab Tsiiruli-Missokülä teelõigu rekonstrueerimine

Uueks teekatteks on kaheksa meetri laiune kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel ning tee muldkeha laius on kümme meetrit. Kogu lõigu ulatuses muudetakse olemasolevad ristmikud ohutumaks ja paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid, teatas maanteeamet.

16.04 alustatakse ettevalmistustööde ja asfaltkatte freesimisega. Freesimine planeeritakse teostada ühe nädala jooksul. Kasutatakse ajutisi valgusfoore ning liiklejatel tuleb arvestada, et freesimistöid teostatakse ka öösel.

11.06 alustatakse ettevalmistustööde ja asfaltkatte freesimisega. Freesimine planeeritakse teostada kahe nädala jooksul, kasutatakse ajutisi valgusfoore. Liiklejatel palume arvestada, et freesimistöid teostatakse ka öösel.

Töid teostab Nordecon AS, omanikujärelevalvet Taalri Varahaldus AS. Tööde lepinguline maksumus on 5 miljonit eurot. Objekt valmib selle aasta sügisel.